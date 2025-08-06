ОАЕ перекинули китайські ЗРК FK-2000 до ПВК Судану

6 августа 2025, 13:15

За повідомленнями низки закордонних джерел, Об'єднані Арабські Емірати передали китайські зенітні ракетно-гарматні комплекси FK-2000 силам швидкого реагування Судану (RSF) через територію Чаду.

Це не перша така поставка: ще раніше у Чаді помітили дві установки FK-2000, які, ймовірно, стали частиною ширшої ініціативи ОАЕ з формування регіональної протиповітряної оборони.FK-2000 — сучасна китайська система ППО малої дальності, призначена для перехоплення літаків, гвинтокрилів, крилатих ракет і безпілотників. Комплекс змонтований на колісному шасі 8×8, має у своєму складі 12 ракет з радіолокаційним наведенням та гарматну систему. Максимальна дальність ураження — до 25 км, по висоті — до 12 км.Умовчання Абу-Дабі щодо таких постачань не знімає гострих запитань: йдеться про передачу технологічно складної зброї до рук воєнізованої організації, яка веде бойові дії в умовах громадянської війни. RSF, одна з ключових сторін конфлікту в Судані, перебуває у перманентному збройному протистоянні з урядовими силами. Втручання ОАЕ в цю війну вже неодноразово обговорювалося, але факт передачі ЗРК нового покоління може змінити баланс сил у повітрі.Інтерес Китаю тут теж не випадковий. FK-2000 — одна з найсучасніших систем ППО, які Китай активно просуває на зовнішні ринки. Відстеження її «тіньового» експорту дозволяє судити про неофіційні військово-технічні канали, через які КНР впливає на регіональні конфлікти, обходячи формальні обмеження.Якщо суданська RSF справді отримає повноцінні ЗРК FK-2000, це означатиме якісне посилення їхнього ППО, зокрема проти авіації офіційного Хартума. Водночас — сигнал про ескалацію війни на новому технологічному рівні.