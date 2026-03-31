ГлавнаяНовости
31 марта 2026, 8:15

В ОАЕ пошкоджено один із найбільших алюмінієвих заводів світу внаслідок атаки

Під час іранської ракетно-дронової атаки на ОАЕ в промисловій зоні в Абу-Дабі виникли пожежі від уламків перехоплених безпілотників та ракет.

Компанія Emirates Global Aluminium (EGA) офіційно підтвердила значне пошкодження свого заводу.

EGA є ключовим гравцем на глобальному ринку алюмінію, а завод Al Taweelah розташований поруч із найбільшою опріснювальною станцією в ОАЕ. 

Пошкодження виробництва може вплинути на світові ціни на алюміній та ланцюги постачань у авіабудуванні, автомобільній промисловості та будівництві.
Оцените новость:
  • 0 оценок