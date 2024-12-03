Його розрив стався у двох місцях на суходолі, через що виникли проблеми з оптоволоконними мережами. Поліція вже шукає ймовірних зловмисників.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 15:46
У Пентагоні розкрили деталі запиту Байдена до Конгресу на 24 млрд дол. для ЗСУ
- Технологии | Сегодня, 14:45
Бутерброды с колбасой провоцируют рак: ученые назвали самые опасные завтраки
- Технологии | Сегодня, 14:15
К Земле приближаются два астероида
- Технологии | Сегодня, 13:45
Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО — Сибига
- Связь | Сегодня, 13:15
Між Фінляндією та Швецією пошкоджено ще один інтернет-кабель, — SVT
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Акустическая система SVEN MС-5
- Железо | Сегодня, 12:15
Новинки крупной бытовой техники Midea
- Железо | Сегодня, 11:45
Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels
- Железо | Сегодня, 11:15
Акустическая система SVEN SPS-535
Последние материалы
- Обзоры | 29 ноября, 13:10
ColorWay CW-LD03 - світлодіодна LED-стрічка, що працює від повербанка
- Фотогалереи | 27 ноября, 23:54
В канадской Альберте начался сезон "световых столбов"
- Фотогалереи | 17 ноября, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет
- Обзоры | 17 ноября, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор
- Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
- Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 15:46
У Пентагоні розкрили деталі запиту Байдена до Конгресу на 24 млрд дол. для ЗСУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Бутерброды с колбасой провоцируют рак: ученые назвали самые опасные завтраки 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
К Земле приближаются два астероида 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО — Сибига 0.00
- Связь | Сегодня, 13:15
Між Фінляндією та Швецією пошкоджено ще один інтернет-кабель, — SVT 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Акустическая система SVEN MС-5 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Новинки крупной бытовой техники Midea 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Акустическая система SVEN SPS-535 0.00