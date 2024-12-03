3 декабря 2024, 13:15

Між Фінляндією та Швецією пошкоджено ще один інтернет-кабель, — SVT

Його розрив стався у двох місцях на суходолі, через що виникли проблеми з оптоволоконними мережами. Поліція вже шукає ймовірних зловмисників.


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