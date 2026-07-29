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29 июля 2026, 14:15

Штілерман заінтригував фото з ракетою, що схожа на балістичну

Нагадаємо, сьогодні під удар в рф потрапили склади в Рязані, виникли сильні пожежі. Площа складу сягає 175 тис. м².


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