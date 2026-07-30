ТОП-3 наймодніших туристичних напрямків Європи у 2026 році

30 июля 2026, 11:45

Європа продовжує бити туристичні рекорди: за перший квартал 2026 року регіон відвідали понад 130 млн іноземних туристів, що на 4% більше, ніж торік.

Найцікавіші напрямки цього року:Чехія — найшвидше зростаючий туристичний напрямок (+18% бронювань).Ісландія — друге місце за темпами зростання (+11%), приваблює любителів природи.Іспанія — залишається найпопулярнішою країною Європи за пошуками та бронюваннями.Експерти зазначають, що мандрівники дедалі частіше обирають не лише класичні пляжні курорти, а й культурні міста та природні локації. Головний тренд 2026 року — унікальні враження та подорожі поза піковими сезонами.