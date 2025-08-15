У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів

15 августа 2025, 13:45

За перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того.

З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії.У Центральній та Східній Європі, особливо у країнах Балтії, зростання ще помітніше, на 8%. Але докоронавірусний рівень у цьому регіоні поки що не досягнутий.Найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва (+21%), Мальта (19%), Латвія (16%), Фінляндія (+15%) та Іспанія (+6%).А ось до Люксембургу, Ірландії, Швеції та Бельгії прибуло менше закордонних туристів порівняно з 2019 роком.