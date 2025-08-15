ГлавнаяНовости
15 августа 2025, 13:45

У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів

За перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того.


З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії.

У Центральній та Східній Європі, особливо у країнах Балтії, зростання ще помітніше, на 8%. Але докоронавірусний рівень у цьому регіоні поки що не досягнутий. 

Найстрімкіше зростання кількості мандрівників відзначають Литва (+21%), Мальта (19%), Латвія (16%), Фінляндія (+15%) та Іспанія (+6%). 
А ось до Люксембургу, Ірландії, Швеції та Бельгії прибуло менше закордонних туристів порівняно з 2019 роком.
Оцените новость:
  • 0 оценок