Українці в Польщі зможуть отримувати пенсії через міжнародні перекази

30 августа 2023, 14:15

Міністерство реінтеграції України повідомило, що українці, які перебувають у Польщі, тепер можуть отримувати пенсії та грошову допомогу через міжнародні поштові перекази.

Щоб отримати пенсію за кордоном, необхідно подати заяву на виплату. Заяву можна подати двома способами:онлайн на сайті Укрпошти за QR-кодом;у паперовому вигляді (зразок за OR-кодом) на адресу Укрпошти в Києві. На конверті потрібно зробити позначку «пенсія переказом».Грошовий переказ буде здійснено у наступному місяці після надсилання заяви. Виплата коштів буде здійснена у валюті тієї країни, де перебуває отримувач.Для отримання переказу одержувач повинен пред’явити документ, що посвідчує особу.Якщо остання виплата пенсії або грошової допомоги через Укрпошту була здійснена більше шести місяців тому, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України для поновлення нарахувань.