Міжнародні перекази без переплат, як обрати вигідний варіант

29 декабря 2025, 11:15

Міжнародні грошові перекази — буденна потреба: допомога рідним, оплата послуг чи покупки за кордоном. Але неправильний вибір способу може дорого обійтися через комісії та невигідний курс.

Як обрати найвигідніший спосіб переказу:За сумою переказу

Невеликі суми (до ~$500-1000) вигідніше відправляти через фінтех-сервіси чи онлайн-застосунки — у них зазвичай нижчі комісії.

Великі суми (від ~$1000 і вище) — розглядайте банківські IBAN-перекази або карткові перекази: безпека та прозорість, навіть якщо комісія трохи вища.



За терміновістю:

Якщо гроші потрібні тут і зараз — сервіси типу Wise, Revolut чи PayPal можуть доставити переказ за хвилини або години.

Якщо немає поспіху — стандартні банківські перекази доходять за 1-3 робочі дні.



За країною отримувача:

В Європі IBAN-перекази та прямі карткові платежі працюють швидко й стабільно.

У країнах із слабшою банківською інфраструктурою частіше вигідні фінтех-сервіси.



Що призводить до переплат:

Невигідний обмінний курс — часто «з’їдає» більше, ніж сама комісія.

Приховані збори (за конвертацію, зарахування у валюті отримувача тощо).

Пік святкових навантажень — курси та комісії можуть бути гірші.