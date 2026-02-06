Міжнародні резерви України оновили історичний максимум

6 февраля 2026, 13:15

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року склали 57 660,3 млн доларів, що є новим історичним максимумом. За місяць вони зросли на 357,8 млн доларів.



За інформацією регулятора, динаміка резервів у січні зумовлена значними обсягами зовнішнього фінансування. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 124,0 млн доларів через рахунки Світового банку.