ОРРО пропонує знижки до Міжнародного дня боротьби за права жінок

27 февраля 2026, 13:45

Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок OPPO AED Україна запускає спеціальну пропозицію на гаджети бренду.



Це можливість обрати технології, які допомагають розкривати потенціал, працювати, навчатися, фіксувати важливі моменти й залишатися продуктивними за будь-яких обставин.



Сучасний смартфон ОРРО Reno15 оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу та комфорт під час перегляду контенту. Акумулятор на 6500 мАг підтримує швидку зарядку SUPERVOOC 80 Вт, тому смартфон легко витримує інтенсивний день без частих підзарядок.

Основна камера 50 Мп у поєднанні з інтелектуальними алгоритмами обробки фото та відео допомагає отримувати чіткі знімки за різних умов освітлення, а 50 МП ультраширококутна селфі-камера з кутом огляду 100° зручна для групових фото, влогів і створення контенту для соціальних мереж.

Смартфон працює на сучасній платформі з оптимізацією Trinity Engine та Luminous Rendering Engine у ColorOS 16, що забезпечує стабільну продуктивність, плавні анімації та комфортну багатозадачність у щоденному використанні.

NEW! OPPO Reno15 (8/512 Гб) звичайна ціна 29999 грн. Святкова ціна 26999 грн (23/02-08/03), а також NEW! OPPO Reno15FS (8/512 Гб) звичайна ціна 19999 грн. Святкова ціна 18888 грн (23/02-08/03).



OPPO A6 Pro оснащений батареєю на 7000 мАг та захистом IP69, що гарантує стійкість до пилу, води та механічних впливів. AMOLED-дисплей 6,57" з ультратонкою рамкою із частотою 120 Гц забезпечує яскраве та плавне зображення, а система Trinity Engine разом із Luminous Rendering Engine у ColorOS 15 підтримує стабільну продуктивність навіть у багатозадачності.



Основна камера 50 Мп із підтримкою ШІ-обробки фото забезпечує деталізовані знімки у будь-яких умовах, а фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеозвʼязку.

Корпус ОРРО A6 Pro має посилену середню рамку з алюмінієвого сплаву OPPO AM04, який захищає внутрішні компоненти від деформації, а дисплей має міцне скло AGC DT-Star D+ з покращеною стійкістю до подряпин і ударів.

OPPO A6 Pro (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) звичайна ціна 12999 грн. Святкова ціна 11999 грн (23/02-08/03), а також NEW! OPPO A6s (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) звичайна ціна 11999 грн. Святкова ціна 11111 грн (23/02-08/03).

OPPO A6 оснащений потужним акумулятором ємністю 7000 мА•год, що забезпечує до 24,36 години розмов і до 28,6 години онлайн-перегляду відео без підзарядки. Батарея зберігає понад 80% початкової ємності навіть після 1800 циклів заряджання та розрахована на понад п’ять років стабільної роботи. Підтримка технології 45W SUPERVOOC дозволяє зарядити смартфон до 34% за 30 хвилин, а повна зарядка триває лише 88 хвилин.

Модель працює на процесорі Snapdragon® 685 із графікою Adreno та оснащена системою охолодження SuperCool VC для стабільної продуктивності. Додатково смартфон отримав 120 Гц ультраяскравий дисплей і захист корпусу за стандартами SGS IP66 / IP68 / IP69 для максимальної надійності в повсякденному використанні.

ОРРО A6 (6/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) звичайна ціна 9999 грн. Святкова ціна 8999 грн (23/02-08/03), а також ОРРО A5 (6/128 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) звичайна ціна 7499 грн. Святкова ціна 6499 грн (23/02-08/03).

Універсальний планшет OPPO Pad SE з 11-дюймовим яскравим IPS екран (500 ніт), 4 динаміками з підтримкою Hi-Res Audio та батареєю на 9340 мАг, яка забезпечує до 11 годин відео чи 80 годин музики. Працює з Google Gemini, має дитячий режим із батьківським контролем, ШІ помічник для нотаток, функцію дублювання екрана та зручний обмін файлами через O+ Connect і drag & drop.



Товщина корпусу — лише 7,39 мм, зарядка SUPERVOOC 33 Вт, інтелектуальне енергозбереження, тестована стабільність роботи протягом 36 місяців. OPPO Pad SE легко взаємодіє з іншими пристроями, підтримує спільне користування в родині та підходить для навчання, творчості й розваг.

ОРРО Pad SE LTE (6/128 Гб) звичайна ціна 11111 грн. Святкова ціна 8999 грн (23/02-08/03), а також ОРРО Pad SE WiFi (4/128 Гб) звичайна ціна 9999 грн. Святкова ціна 8299 грн (23/02-08/03).

OPPO Enco Air4 Pro - Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio). Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3999 грн. Святкова ціна 2999 грн (23/02-08/03), а також OPPO Enco Air4 звичайна ціна 2999 грн. Святкова ціна 2499 грн (23/02-08/03).Бездротові навушники ОРРО Buds3 з автономністю до 48 годин і швидкою зарядкою: 10 хвилин — до 3 годин прослуховування. Навушники оснащені 12,4-мм динаміком із титановим покриттям, підтримують еквалайзер Enco Master та Bluetooth 5.4 із низькою затримкою. Захист IP55 дозволяє використовувати їх під час тренувань, а подвійне підключення й Google Fast Pair забезпечують зручну взаємодію з різними пристроями. Легка напіввкладна конструкція та вага близько 3,8 г роблять їх комфортними для тривалого використання.OPPO Buds3 звичайна ціна 2399 грн. Святкова ціна 1111 грн (23/02-08/03), а також OPPO Buds3 Pro звичайна ціна 2222 грн. Святкова ціна 1555 грн (23/02-08/03).

Не знайшли омріяний гаджет у переліку акційних пропозицій? Шукайте тут, адже у межах святкового сейлу зі знижками будуть доступні також наступні моделі:



● Навушники ОРРО X3s 5555 грн замість 6599 грн (23/02-08/03)

● WOW! Смартфон Reno13 (12/256 Гб) 17999 грн замість 22222 грн (23/02-08/03)

● Смартфон Reno14 (12/256 Гб) 22999 грн замість 27777 грн (23/02-08/03) + ПОДАРУНОК: 3 міс безкоштовного доступу до AI Pro та 2Tb хмарного сховища.

● NEW! Смартфон Reno15F (8/256 Гб) 15999 грн замість 17999 грн (23/02-08/03)

● Смартфон Reno14F (8/256 Гб) 13999 грн замість 14999 грн (23/02-08/03)

● Смартфон A5 Pro (8/128 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) за 7599 грн замість 8499 грн (23/02-08/03)

● NEW! Смартфон A6x (4/128 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) за 5555 грн замість 5999 грн (23/02-08/03)

Спеціальні пропозиції від OPPO - це прекрасна можливість обрати практичний гаджет, який щодня підтримуватиме у роботі, навчанні, турботі про близьких і власному розвитку. Акційні пропозиції вже доступні на офіційному сайті oppoua.com, а також на сайтах і в магазинах партнерів бренду по всій Україні: Comfy, Citrus, Фокстрот, Алло, Епіцентр, Rozetka, КТС, Кібернетики та інших.