Італія: знайдено втрачене античне місто біля Аппієвої дороги

27 февраля 2026, 12:45

Археологи в Італії виявили залишки стародавнього міста поблизу легендарної Аппієвої дороги.

На ділянці Фіоккалля в муніципалітеті Флумері, провінція Авелліно, знайдено форум, театр та чітке ортогональне планування, типовим для римських поселень II–I століть до н. е. Форум слугував центром торгівлі, театр додає культурного шарму, а розташування підкреслює стратегічну роль міста у мережі римських доріг.Відкриття стало можливим завдяки дронам з тепловими та мультиспектральними сенсорами, а також геофізичним методам. Професор Джузеппе Чераудо пояснив, що це дозволило «побачити» підземні структури через відмінності у рослинності та магнітному ґрунті.Мер Флумері Анджело Ланца назвав знахідку «джерелом великої гордості», а місцева влада планує зберегти та популяризувати пам’ятку як нову перлину регіону.