Прорив у боротьбі з Альцгеймером - мишам вдалося відновити пам’ять

29 декабря 2025, 12:45

Дослідники з’ясували, що при деменції різко падає рівень молекули NAD⁺ — життєвої енергії для клітин. Без неї нейрони «знеструмлюються».



Тепер науковці навчилися підтримувати нормальний рівень NAD⁺ навіть під сильним стресом клітин, і мозок мишей почав працювати нормально: пам’ять відновилася, симптоми деменції зникли.