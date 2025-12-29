Дослідники з’ясували, що при деменції різко падає рівень молекули NAD⁺ — життєвої енергії для клітин. Без неї нейрони «знеструмлюються».
Тепер науковці навчилися підтримувати нормальний рівень NAD⁺ навіть під сильним стресом клітин, і мозок мишей почав працювати нормально: пам’ять відновилася, симптоми деменції зникли.
29 декабря 2025, 12:45
Прорив у боротьбі з Альцгеймером - мишам вдалося відновити пам’ять
Дослідники з’ясували, що при деменції різко падає рівень молекули NAD⁺ — життєвої енергії для клітин. Без неї нейрони «знеструмлюються».
Оцените новость: