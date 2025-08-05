MK250 - в Україні презентовано новий бездротовий комплект від Logitech

5 августа 2025, 14:45

Компанія Logitech презентувала доступний бездротовий комплект MK250 Bluetooth Combo, створений для новачків і щоденного використання.



Клавіатура й миша виготовлені з переробленого пластику, мають стильний дизайн і просте Bluetooth-з’єднання, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто лише переходить на бездротові рішення.Обидва пристрої сумісні з Windows, macOS, ChromeOS і сертифіковані для роботи з Chromebook.

Bluetooth-клавіатура K250 має повноцінну розкладку з цифровим блоком, стрілками та функціональними клавішами, а також оснащена регульованими ніжками з нахилом 7°. Завдяки плавному Bluetooth-з’єднанню, її можна легко під'єднати до будь-якого сумісного пристрою.

Миша M196 має універсальну симетричну форму, підходить для правшів і лівшів, забезпечує точне оптичне відстеження та плавну прокрутку рядків. Обидва пристрої працюють до 12 місяців на одній батарейці.



Клавіатура та миша виготовлені з використанням переробленого пластика(post-consumer recycled plastic). Крім того, клавіатура має захист від пролиття рідини, що підвищує її довговічність у щоденному використанні.



Стриманий сучасний дизайн і графітовий колір робить MK250 Bluetooth Combo чудовим вибором для робочого місця вдома, в офісі або навчальному середовищі.

Комплект MK250 і клавіатуру K250 вже можна придбати на www.logitech.com або у роздрібних мережах. Ціна клавіатури K250 – 699 грн, комплекту MK250 – 1199 грн.