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17 июля 2026, 12:45

Дуров представив новий редактор тексту в Telegram

Він підтримує таблиці, заголовки, списки, формули, вбудовані медіа та контент, створений за допомогою ШІ.


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