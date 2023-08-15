Rheinmetall передасть Україні розвідувальниі БпЛА нового покоління Luna NG

15 августа 2023, 9:15

Розвідувальний безпілотник LUNA NG може нести до восьми мультикоптерів із озброєнням.

Квадрокоптер Hero R створений у співпраці із ізраїльським виробником UVision.

Комбінація LUNA NG та Hero R поєднує переваги розвідки та високоточного завдання удару.

Просто скидаючи снаряди, БпЛА з розмахом крил близько 5 м не зміг би досягти точності, доступної при управлінні квадрокоптером.

Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження.

Завдяки легкій та міцній конструкції фюзеляжу з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном) час польоту LUNA NG становить понад 12 годин, а дальність передачі даних понад 100 км забезпечує просторове охоплення понад 30 000 км².