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24 сентября 2024, 8:15
Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник
Він має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).
Іранське державне агентство повідомляє, що безпілотник «Шахед-136B» є модернізованою версією «Шахед-136».
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