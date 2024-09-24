24 сентября 2024, 8:15

Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник

Він має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).

Іранське державне агентство повідомляє, що безпілотник «Шахед-136B» є модернізованою версією «Шахед-136».
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