В Беларуси впервые применили авиацию для сбития шахеда

29 августа 2024, 8:45

По информации «Беларускі Гаюн», сегодня ночью во время очередной атаки РФ по Украине один из шахедов снова залетел на территорию Беларуси в Ельском районе.

Это произошло в 03:30.По нашим данным, после захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа «Шахед».