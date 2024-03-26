В НАТО рассматривают вариант сбития российских ракет у своих границ — МИД Польши

26 марта 2024, 13:15

Варшава очень серьезно относится к угрозам путина, поскольку он показал, что способен на все. Поэтому в НАТО рассматривают возможность сбития российских ракет, находящихся у границ Альянса, заявил замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью RMF FM.

«Это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора Альянса», — заявил Анджей Шейна.Аналогичное мнение выразил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он считает, что силы НАТО должны сбивать российские воздушные цели, нарушающие воздушное пространство Альянса. В противном случае, «это будет звучать как приглашение» к повторению россией аналогичных действий.