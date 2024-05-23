23 мая 2024, 9:15

В Польше ведутся разговоры о возможности сбивания российских ракет

Спикер МИД Польши Павел Вронский сообщил "Укринформц", что этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет.



Он рассказал, что разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.



Представитель МИД Польши отметил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку относительно того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, которые имеют боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.



В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

