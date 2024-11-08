Украина испытает эстонские ракеты для сбивания беспилотников — Минобороны

8 ноября 2024, 13:45

Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в течение ближайших месяцев.

Об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании.



Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км. В случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.