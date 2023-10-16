Израиль готовится применять лазерные системы ПВО против ракет

16 октября 2023, 12:45

Израиль готовится впервые в мире применить лазерные системы ПВО против ракет, запущенных боевиками исламистских организаций по территории страны, сообщил военкор 14 канала израильского ТВ Гилель Битон в своем Twitter-аккаунте.

В октябре 2022 г. канал AZfront сообщал, что лазерная система ПРО «Железный луч» поступит на вооружение армии Израиля к осени 2023 г. Первые успешные испытания этой системы, аналога которой нет в мире, прошли в 2022 г. «Железный луч» значительно дешевле чем традиционные средства ПВО и не нуждается в пополнении запасов. Дальность ее перехвата составляет примерно 20 км.