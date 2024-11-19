Иран отказался от закупок ПВО в России после их уничтожения Израилем

19 ноября 2024, 8:15

Менее месяца назад российские средства ПВО не смогли отразить израильскую ракетную атаку и сами, согласно данным разведок США и Израиля, были уничтожены, пишет The Moscow Times.

В начале августа The New York Times сообщала, что иранское руководство, опасаясь войны с Израилем, попросило у Москвы передовые системы ПВО. Позже, иранские СМИ сообщали неподтвержденную информацию о том, что Россия поставила Тегерану по крайней мере одну эскадрилью истребителей Су-35 и неустановленное количество систем С-400.В итоге иранская ПВО ничего не смогла противопоставить израильской атаке в ночь на 26 октября: были выведены из строя 12 установок производства топлива для иранских баллистических ракет, разрушен секретный центр исследований, связанный с ядерным оружием.