Чехия обсуждает с Израилем закупку израильских систем ПВО

15 июля 2026, 10:15

Глава МИД Израиля Саар провел встречу с прибывшим в страну чешским коллегой Мацинкой.

Министры приняли участие в израильско-чешском бизнес-форуме, по итогам которого был подписана декларация о создании постоянного ежегодного бизнес-форума. Кроме того, стороны обсудили расширение связей между двумя странами в области обороны и безопасности.В ходе пресс-конференции после встреч глава чешского ведомства заявил, что Прага ведет переговоры с израильскими компаниями о закупке ряда систем ПВО, в том числе Spyder и Arrow.