Путин отправил в Иран "самолет судного дня" после возобновления ударов США

15 июля 2026, 9:45

Самолет Ту-214ПУ, представляющий собой командный пункт для высшего руководства РФ, 14 июля вылетел из московского аэропорта Внуково в Тегеран, следует из данных Flightradar24.

Борт RA-64531, как и другие самолеты этого класса, эксплуатируется Специальным летным отрядом «Россия» и является одним из самых защищенных самолетов воздушного командования.Ту-214ПУ (буквы ПУ означают «пункт управления») оснащен узлами ретрансляции данных, закрытыми системами стратегической связи и системами, позволяющими координировать правительственные и военные операции в кризисных ситуациях. Он рассчитан на эксплуатацию даже в условиях повышенной опасности, обеспечивая непрерывность управления, отмечает The Times of India. По этой причине, как пишет издание, его называют российским «самолетом судного дня» – по аналогии с бортом для президента США.