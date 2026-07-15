Трамп передумал брать плату за проход через Ормузский пролив

15 июля 2026, 8:45

Вчера президент США, объявляя о возобновлении блокады Ирана, заявил, что Соединенные Штаты будут получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов за любые расходы.

Иными словами — плату за проход.



Но сегодня Дональд Трамп сообщил, что решил заменить 20-процентный сбор в пользу США на торговые и инвестиционные сделки, которые различные государства Персидского залива будут заключать в Соединенных Штатах.



"Эти инвестиции будут массированными, но в то же время невероятно выгодными для них самих и их будущего. Как всем известно, у нас крупнейший объем долларовых инвестиций в США среди всех стран в истории, но эти новые инвестиции сделают эту цифру еще больше: мы увидим, как фабрики, заводы и оборудование хлынут в Соединенные Штаты на историческом уровне, что создаст дополнительные миллионы высокооплачиваемых американских рабочих мест! Америка снова побеждает, побеждает так, как никогда раньше", — написал в соцсетях Трамп, не забыв добавить, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

