Калифорния и еще 11 штатов подали в суд иск, чтобы заблокировать продажу Warner

14 июля 2026, 16:45

Об этом пишет Reuters. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сказал, что этим иском штаты борются за свободные и справедливые рынки.

По его словам, сделка приведет к росту цен, снижению качества и сокращению объема контента для кино и телевидения, нанесет ущерб кинотеатрам, операторам кабельного телевидения "и, в конечном итоге, зрителям".



Как отмечает СМИ, этот иск станет серьезной проблемой для Paramount, которая обошла стриминговый сервис Netflix в борьбе за сделку. Если сделка состоится, Paramount будет контролировать около трети рынка кинофильмов, которые выходят на экраны в США, и столько же кабельных телеканалов, говорится в иске.

