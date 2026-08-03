Трамп продає доступ до своїх постів за $100 тисяч на місяць

3 августа 2026, 16:45

Йдеться про публікації в його соцмережі Truth Social, які часто впливають на вартість акцій, нафти та валют.

Великі трейдери та інвестиційні фонди тепер можуть придбати спеціальний сервіс Truth API, що дозволить їхнім торговим алгоритмам швидше реагувати на пости Трампа.Ця ідея вже викликала хвилю критики. Сенаторка Елізабет Воррен назвала її «відкритою корупцією», а AP відзначає, що сервіс знову підняв питання про можливий конфлікт інтересів та використання президентської посади для особистої вигоди.