В Украине зафиксирован рекорд по регистрации новых компаний за три года

3 августа 2026, 16:15

За первое полугодие 2026 г. в Украине зарегистрировали 19.758 новых компаний - это самый высокий показатель за последние три года и на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Опендатабот».За тот же период прекратили деятельность 6.563 компании, что на 28% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост числа закрытий, чистый прирост бизнеса составил 13.195 компаний. Наибольшее количество новых компаний появилось в сфере оптовой торговли, IT, операций с недвижимостью, общественных организаций и обслуживания домов. Лидерами по приросту бизнеса стали Киев, Львовская и Днепропетровская области.