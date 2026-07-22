Греция вооружит истребители F-16 израильскими ракетами Rampage

22 июля 2026, 14:15

ВВС Греции до конца 2026 г. получат израильские сверхзвуковые ракеты класса «воздух-земля» Rampage и высокоточные комплекты наведения SPICE для истребителей F-16, сообщают греческие СМИ.

Завершающим этапом перед их поступлением станет сертификация, которую планируется завершить в сентябре.



Ракеты Rampage с дальностью более 250 км позволят греческим F-16 наносить удары по командным пунктам, укрепленным объектам и системам ПВО, оставаясь вне зоны действия большинства средств противовоздушной обороны. Каждый самолет сможет нести до четырех таких ракет. Комплекты SPICE, в свою очередь, превратят обычные авиабомбы в высокоточное оружие с комбинированной системой наведения, способной эффективно работать даже при подавлении GPS.



Отмечается, что вооружения станут частью масштабной модернизации греческих ВВС. По данным издания, в Турции внимательно следят за развитием программы, поскольку сочетание модернизированных F-16 и израильского дальнобойного вооружения может изменить баланс сил в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.