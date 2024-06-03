Первый иностранный инструктор украинских F-16 из Греции уже в Киеве – СМИ

3 июня 2024, 8:15

О пребывании в Украине летного офицера ВВС Греции в качестве инструктора по истребителям F-16 сообщил греческий независимый ресурс DEFENCEPOINT.

«Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и благодаря продолжающейся турецкой агрессии, ВВС накопили огромный опыт и знания по оперативному использованию истребителей в задачах воздух-воздух и особенно в ближнем воздушном бою», - отмечает портал.Информация официально не подтверждена.Но если это так, греческий инструктор станет первым иностранным инструктором по F-16, прибывшим в нашу страну для обучения украинских пилотов. До этого подготовка летчиков для использования этих истребителей происходила за рубежом.