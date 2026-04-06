F-15E стал первым американским истребителем, сбитым в бою за 20 лет

6 апреля 2026, 15:45

Сбитый F-15E стал первым американским истребителем, потерянным в бою за более чем 20 лет, сообщает отставной генерал ВВС США Кантвелл, бывший пилот F-16.

По его словам, это объясняется тем, что США в основном воевали с повстанческими группировками, не обладавшими аналогичными зенитными средствами. Кантвелл отметил, что отсутствие большего числа потерь истребителей в Иране - это свидетельство возможностей американских сил. Центральное командование ВС США заявило 2 апреля, что американские войска совершили более 13.000 боевых вылетов в ходе войны с Ираном и нанесли удары по более чем 12.300 целям.Последний раз американский самолет был сбит в бою 8 апреля 2003 г. в ходе вторжения в Ирак, когда истребитель был поражен иракской зенитной ракетой над Багдадом. Пилот успешно катапультировался и был спасен, сообщили ВВС США.«То, что этого не произошло до сих пор, - настоящее чудо. Мы выполняем боевые миссии, нас обстреливают каждый день», - отметил Кантвелл в интервью CBS News.