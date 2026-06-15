Українські школярі обиратимуть професійний напрям з 10 класу

Учні матимуть змогу вибрати один із 10 напрямів, включаючи IT, медицину, будівництво та аграрну сферу. Ці зміни наберуть чинності для учнів, які перейдуть у 10 клас 1 вересня 2027 року.
Після завершення школи випускники матимуть можливість отримати не лише атестат, а й професійну кваліфікацію.
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