15 июня 2026, 12:45

Українські школярі обиратимуть професійний напрям з 10 класу

Учні матимуть змогу вибрати один із 10 напрямів, включаючи IT, медицину, будівництво та аграрну сферу. Ці зміни наберуть чинності для учнів, які перейдуть у 10 клас 1 вересня 2027 року.



Після завершення школи випускники матимуть можливість отримати не лише атестат, а й професійну кваліфікацію.

