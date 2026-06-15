Польща готує нові правила для таксистів із країн за межами ЄС

15 июня 2026, 11:45

Для отримання дозволу на роботу їм може знадобитися довідка про несудимість із країни походження з присяжним перекладом. Також планується створення загальнопольського реєстраційного номера таксиста та жорсткіший контроль за ліцензуванням.