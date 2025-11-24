ГлавнаяНовости
24 ноября 2025, 16:15

Які послуги в “Дії” можуть знадобитись українцям за кордоном

Навіть перебуваючи в іншій країні, багато важливих документів і державних послуг доступні просто у смартфоні. Ось найкорисніше, що може знадобитися українцям за кордоном:

Цифрові документи

паспорт та ID-картка
закордонний паспорт
податковий номер
студентський квиток
водійське посвідчення та техпаспорт

Усі ці документи можна показувати онлайн у більшості ситуацій — від ідентифікації до отримання базових послуг.

Послуги для ВПО та допомога

подача заяв на грошові виплати
отримання довідок та інформації про статус

Штрафи та документи з реєстрів

перевірка та сплата штрафів
витяг про несудимість (часто потрібний для роботи або оформлення документів за кордоном)

Податкові та бізнес-послуги

єПідтримка для підприємців
податкові дані та витяги
реєстрація ФОП або зміна інформації

Інші корисні сервіси

генерація COVID-сертифікатів (у країнах, де їх ще використовують)
доступ до своїх медичних даних
довідки та витяги, які можна отримати повністю онлайн


