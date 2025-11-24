Які послуги в “Дії” можуть знадобитись українцям за кордоном

24 ноября 2025, 16:15

Навіть перебуваючи в іншій країні, багато важливих документів і державних послуг доступні просто у смартфоні. Ось найкорисніше, що може знадобитися українцям за кордоном:

Цифрові документи

паспорт та ID-картка

закордонний паспорт

податковий номер

студентський квиток

водійське посвідчення та техпаспорт



Усі ці документи можна показувати онлайн у більшості ситуацій — від ідентифікації до отримання базових послуг.



Послуги для ВПО та допомога

подача заяв на грошові виплати

отримання довідок та інформації про статус



Штрафи та документи з реєстрів

перевірка та сплата штрафів

витяг про несудимість (часто потрібний для роботи або оформлення документів за кордоном)



Податкові та бізнес-послуги

єПідтримка для підприємців

податкові дані та витяги

реєстрація ФОП або зміна інформації



Інші корисні сервіси

генерація COVID-сертифікатів (у країнах, де їх ще використовують)

доступ до своїх медичних даних

довідки та витяги, які можна отримати повністю онлайн