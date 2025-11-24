Які послуги в “Дії” можуть знадобитись українцям за кордоном

Навіть перебуваючи в іншій країні, багато важливих документів і державних послуг доступні просто у смартфоні. Ось найкорисніше, що може знадобитися українцям за кордоном:
Цифрові документи
паспорт та ID-картка
закордонний паспорт
податковий номер
студентський квиток
водійське посвідчення та техпаспорт
Усі ці документи можна показувати онлайн у більшості ситуацій — від ідентифікації до отримання базових послуг.
Послуги для ВПО та допомога
подача заяв на грошові виплати
отримання довідок та інформації про статус
Штрафи та документи з реєстрів
перевірка та сплата штрафів
витяг про несудимість (часто потрібний для роботи або оформлення документів за кордоном)
Податкові та бізнес-послуги
єПідтримка для підприємців
податкові дані та витяги
реєстрація ФОП або зміна інформації
Інші корисні сервіси
генерація COVID-сертифікатів (у країнах, де їх ще використовують)
доступ до своїх медичних даних
довідки та витяги, які можна отримати повністю онлайн