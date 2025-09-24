Чому українцям вигідно обрати навчання в Австрії

24 сентября 2025, 10:40

Австрія сьогодні - це сучасна країна з потужними культурними традиціями, що демонструє стійкий розвиток та має стабільну економічну систему. З початком повномасштабного вторгнення тисячі українських сімей перебралися до цієї затишної європейської країни. І сьогодні Австрія пропонує українцям широкі можливості у навчанні, завдяки високим стандартам освіти, економічній стабільності та підтримці, що надається іноземним студентам.

Освітня система у Австрії функціонує за принципом поступової спеціалізації - від загальної освіти до професійної або академічної. Усі учні повинні спочатку здобути обов’язкову освіту, що триває дев’ять років, включаючи чотири роки початкової та п’ять років середньої школи.

Держава активно фінансує освітню сферу. Це забезпечує високий рівень підготовки викладачів, сучасне обладнання в навчальних закладах і постійне оновлення освітніх програм, щоб вони відповідали вимогам часу.

Система вищої освіти у Австрії включає три основні рівні — бакалаврат, магістратуру та докторантуру. Країна має розвинену систему закладів освіти. Тут є класичні університети, інноваційні прикладні виші та творчі академії. У вишах студенти самостійно обирають курси та формують свій розклад, що заохочує індивідуальний підхід до навчання.

Крім того, студенти у навчанні можуть вибрати Duale Ausbildung - унікальний формат, що поєднує теоретичне навчання з практичним досвідом роботи на підприємстві.

Для українців навчання в державних школах є безкоштовним. У державних університетах та педагогічних коледжах станом на 2025 рік також надається безкоштовна освіта.

Українські діти та студенти отримують адаптаційні курси, мовну підготовку та психологічну підтримку. У школах працюють українські вчителі, які допомагають в інтеграції.

Українці можуть претендувати на стипендію Ernst Mach – Ukraine, що надає €715 щомісячно.

Для вступу, як правило, потрібен повний пакет документів, зокрема свідоцтво про освіту, переклади та нотаріальне засвідчення. Також вимагається достатній рівень знання мови (німецької або англійської), віза чи статус тимчасового захисту.

Отримати консультації допоможуть фахівці зі study.ua.

Серед основних переваг навчання в Австрії: