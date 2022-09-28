Як IT-компанії впливають на підтримку та розвиток освіти в Україні під час війни

28 сентября 2022, 15:15

Станом на середину вересня 44% українських шкіл навчаються в онлайн-форматі, 32% – в гібридному, про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Аналогічна ситуація із закладами вищої освіти, однак, попри онлайн-навчання, освіта та наука в Україні продовжують розвиватися, зокрема завдяки підтримці IT-компаній.

IT-компанії інвестують у співпрацю з університетами та у розвиток студентів як майбутніх технічних фахівців. Наприклад, GlobalLogic співпрацює з 24 українськими університетами та планує збільшувати кількість партнерств вже найближчим часом. Тривала та системна співпраця ініціативи GlobalLogic Education з університетами допомагає розвивати вітчизняну ІТ-освіту та посилювати вплив на розвиток інновацій у світі.



У рамках такої співпраці було відкрито 4 навчально-практичні лабораторії в Києві, Львові та Харкові. Деякі з лабораторій продовжують працювати навіть попри війну.



В Україні все частіше практикуються стипендіальні програми для студентів. Заручившись підтримкою певних компаній, навчальний заклад оголошує стипендійний конкурс. Студент подає заявку й виконує умови конкурсу, після чого університет розглядає її та приймає рішення про присвоєння стипендії. Так, наприклад, Український Католицький Університет спільно з партнерами пропонує стипендії, які покривають вартість навчання на певний період. До однієї з таких стипендіальних програм вже кілька років поспіль долучається також компанія GlobalLogic.



«Студенти – майбутнє нашої країни, а тому дуже важливо підтримувати їх у прагненні навчатися та розвиватися, – зазначає керівник університетської програми GlobalLogic, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало. – GlobalLogic взяла участь в стипендійній програмі Українського Католицького Університету, адже ми переконані, що підтримка українських студентів – наш внесок в розвиток науки та інженерії України».



Компанія GlobalLogic створила 6 спільних освітніх програм та грантових ініціатив, як для викладачів, так і для студентів. Так, в межах програми викладачі Національного університету “Львівська політехніка” розробили серію відеоматеріалів для здобуття студентами додаткових навичок в напрямку програмування мікроконтролерів та їх взаємодії з сенсорами різних типів. З фонду проєкту придбали обладнання для створення відео контенту, який наразі знімається в спеціалізованій лабораторії НУ “Львівська політехніка”.

У межах іншого проєкту для студентів-першокурсників було створено факультатив з використанням технологій доповненої реальності. Понад 100 студентів 1-го курсу спеціальності "Комп'ютерні науки" кафедри "Інформаційні системи" створили WebAR-буклети про історію механічних обчислювальних пристроїв.Станом на травень 2022 року, лише 7% відкритих позицій в IT-індустрії України були розраховані на спеціалістів без досвіду чи з досвідом роботи менше року, за даними DOU. В той же час GlobalLogic активно підтримує trainee (фахівців з мінімальним або відсутнім досвідом роботи) й продовжує залучати до співпраці таких спеціалістів.З 2019 року група компаній інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток та підвищення кваліфікації місцевих фахівців. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.