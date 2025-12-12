У польських школах запускають нову систему оцінювання

12 декабря 2025, 11:15

Міністерство освіти Польщі вводить функціональну оцінку — модель, що фокусується не на порівняннях, а на реальному розвитку кожної дитини.

Що змінюється:

• Оцінюватимуть не лише навчальні результати, а й повсякденне функціонування учня.

• Оцінка формуватиметься спільно: вчитель + батьки + психолог/педагог.

• Родини отримуватимуть чіткий зворотний зв’язок: сильні сторони, прогрес і конкретні рекомендації.



Новий підхід особливо допоможе дітям з індивідуальними потребами — навчання можна буде точніше адаптувати під їхні можливості.



Що також варто знати:

Традиційні оцінки

залишаються, але система стане більш підтримувальною та орієнтованою на розвиток.



Старт — 1 квітня 2026 року

До цього часу школи пройдуть навчання та підготовку.