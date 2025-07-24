24 июля 2025, 14:45

Поліція та Vodafone об’єдналися для пошуку зниклих дітей

22 липня 2025 року Національна поліція України та Vodafone Україна оголосили про підписання Меморандуму про співпрацю, спрямовану на вдосконалення системи сповіщення про зникнення дітей.



У рамках цієї ініціативи Vodafone надає поліції доступ до власної платформи SMS-розсилок Telescope. Даний сервіс працює на основі Big Data і використовує спеціальні алгоритми для обробки та аналізу даних, що дозволяє формувати цільову аудиторію за різними критеріями: місце перебування, вік, стать, інтереси тощо.



У разі зникнення дитини представник поліції зможе самостійно налаштувати розсилку повідомлень із прикметами дитини на відповідну цільову аудиторію – з урахуванням географії, віку та інших параметрів. Це дозволить значно скоротити час реагування та мобілізувати суспільство для якнайшвидшого повернення дитини додому.



За даними Національної поліції, шанси знайти зниклу дитину зростають у рази, якщо до пошуків долучається якомога більше людей, особливо протягом перших годин після зникнення. Головна мета – забезпечити максимальне охоплення офіційною інформацією тих, хто потенційно може допомогти. Адже кожен зворотний зв’язок є надзвичайно цінним.



«Безпека та захист наших дітей є головним пріоритетом. Комплексна система пошуку зниклих дітей вже довела свою ефективність і ми прагнемо постійно її вдосконалювати. Співпраця з Vodafone Україна – це потужний крок для ще швидшого та ширшого інформування суспільства, що є критично важливим для успішного повернення кожної дитини», – підкреслив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Василь Богдан.



«Дякую Національній поліції за довіру та за готовність об’єднати зусилля заради безпеки дітей. Ми у Vodafone Україна переконані, що технології мають служити людям. Саме тому передаємо поліції доступ до нашої платформи SMS-розсилок Telescope, яка дозволить оперативно інформувати людей, що перебувають поблизу місця зникнення дитини», – зазначила директорка з корпоративного управління і контролю Vodafone Україна Ольга Дейнега.



Ольга також додала: «Звертаюся до наших абонентів. Будь ласка, не ігноруйте повідомлення від поліції. Ваша уважність може змінити чиєсь життя».

