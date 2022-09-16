Як підготуватися до можливих перебоїв електропостачання?

16 сентября 2022, 14:45

Перед підготовкою до зимового періоду варто врахувати всі ризики, щоб аварійні вимкнення та зникнення світла не застали зненацька.

Поради, щодо запасів свічок, ліхтарів, сірників та кишенькових повербанків мають сенс, але тільки на дуже короткий період відсутності електроенергії. Ми пропонуємо готові рішення, щоб ви продовжували жити у звичному режимі, а ваші будинки живились від потужної зарядної станції й навіть сонячної енергії.