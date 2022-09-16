Як підготуватися до можливих перебоїв електропостачання?

Перед підготовкою до зимового періоду варто врахувати всі ризики, щоб аварійні вимкнення та зникнення світла не застали зненацька.
Поради, щодо запасів свічок, ліхтарів, сірників та кишенькових повербанків мають сенс, але тільки на дуже короткий період відсутності електроенергії. Ми пропонуємо готові рішення, щоб ви продовжували жити у звичному режимі, а ваші будинки живились від потужної зарядної станції й навіть сонячної енергії.
Що пропонуємо? Портативні зарядні станції EcoFlow - різних ємностей для різних потреб.
Лінійка RIVER ємністю від 210 Вт·год до 720 Вт·год для техніки у квартирі: гаджети, світильники, телевізор, холодильник, індукційна плита, чайник та інше кухонне приладдя можна живити від портативної та компактної станції.
Лінійка DELTA ємністю від 1000 Вт·год до 3600 Вт·год для ще тривалішої роботи електроприладів у домі, а також кліматичного обладнання – котлів, обігрівачів, кондиціонерів.
Якщо потрібно ще більше електроенергії – додайте додаткові батареї до станцій і споживайте стільки, скільки необхідно для вашого комфорту.
Навіть у холодну пору року станцію можна укомплектувати сонячними панелями EcoFlow Solar Panel. Час заряду станції залежатиме від кількості сонця, але живлення відбуватиметься і дасть можливість накопичувати електроенергію й заряджати техніку, коли це вкрай необхідно.
Також для будинків ми пропонуємо розглянути варіант генератора EcoFlow Smart Generator 1800 Вт – потужний, витривалий і головне безпечний. Розроблені спеціальні датчики вимикають генератор, коли рівень CO перевищує норму. Живіть електроприлади на пряму від генератора або заряджайте наявну зарядну станцію EcoFlow.
Заздалегідь варто врахувати кількість необхідних електроприладів у вашому домі та їх споживання до настання опалювального сезону. Наші менеджери завжди готові надати детальну інформацію та допомогти у виборі індивідуальних енергонезалежних систем.
Залишайтесь в мережі завжди, будьте готові до будь-яких обставин з EcoFlow!