11 июля 2023, 8:45

Український лоукостер SkyUp планує відкрити бази на єгипетських курортах для перевезення туристів у зимовому сезоні польотів.

Він розпочнеться наприкінці жовтня 2023 року та триватиме до кінця березня 2024 року.«Попередньо, розглядаємо розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, у Хургаді — від двох до трьох літаків», — розповіли в авіакомпанії.Представник SkyUp також повідомив, що авіакомпанія планує працювати в Єгипті за ACMI контрактами, тобто мокрим лізингом. Така угода передбачає, що SkyUp надає замовнику українські літаки та екіпажі, страховку та технічне обслуговування, а той сплачує фіксовану плату та самостійно продає квитки.Хто саме орендуватиме літаки SkyUp для перевезення туристів з Єгипту авіакомпанія поки не розкриває.