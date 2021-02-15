SKYUP готова отказаться от внутренних перелетов из-за обмана власти

15 февраля 2021, 16:45

SkyUp в 2021 году не сможет продолжить полеты по внутренним направлениям из Одессы в Киев, Львов и Харьков. Об этом сообщил руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью изданию Mintrans.

Он рассказал, что компания в прошлом году запустила программу полетов внутри страны. Это было сделано после обещаний властей отменить НДС на внутренних рейсах и акциз на авиатопливо.



«…Но обещания не были выполнены, а наш пассажир не готов платить за билеты на внутренние рейсы дороже 500-800 гривен. Сейчас мы не можем себе позволить дотировать внутренние рейсы…», - подчеркнул Сероухов.



Власти по-прежнему не спешат предоставлять льготы авиаперевозчикам.



«…Пока результатов нет. Только разговоры…» - отметил руководитель SkyUp.