SkyUp уверенно зашла на украинский рынок авиаперевозок

22 мая 2018, 15:15

Авиакомпания SkyUp начнет выполнять рейсы уже на этой неделе. Украинский лоукостер SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Сначала SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Так же SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта, позволяющий выполнять полеты, в первую неделю мая.

SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн. на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX.