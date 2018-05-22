22 мая 2018, 15:15

SkyUp уверенно зашла на украинский рынок авиаперевозок

Авиакомпания SkyUp начнет выполнять рейсы уже на этой неделе. Украинский лоукостер SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Сначала SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Так же SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта, позволяющий выполнять полеты, в первую неделю мая.

SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн. на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX.


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