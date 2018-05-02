2 мая 2018, 10:45

WizzAir объявил об открытии еще трех ежедневных рейсов - Берлин, Вена, Франкфурт.



Летом и в осени лоукостер WizzAir открывает всего пять новых рейсов: ранее было заявлено об открытии двух новых рейсов - 21 июня рейса в Лиссабон (Португалия) и Таллинна (Эстония).

На сегодняшней пресс-конференции Стивен Джонс, исполнительный вице-президент авиакомпании WizzAir, объявил, что 1 июля начинают выполняться рейсе в Берлин и Франкфурт (Германия), с 28 октября открывается рейс в Вену (Австрия).Отвечая на вопрос о конкуренции с Ryanair Стивен Джонс отметил: «Свое внимание мы сосредотачиваем на своем бизнесе. Вы знаете, WizzAir всегда имел успех, выполняя несколько очень важных моментов в своей бизнес модели: мы стараемся максимально снижать наши расходы и это то, что можем контролировать. И мы не учитываем те речи, на которые мы влиять не можем. И делая это упражнение именно так - мы побеждаем ». И добавил: «У нас радужные перспективы и именно поэтому мы покрасили свои самолеты в ярко розовый цвет».Таким образом, сегодня WizzAir предлагает 23 направления в 11 стран из аэропорта «Киев».Перелеты по новым направлениям будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 и A321, по цене авиабилетов от 29,99 евро или 989 грн.