17 мая 2019, 9:45

Один из главных немецких долгостроев - международный аэропорт "Берлин - Бранденбург" откроется в октябре 2020 года.

Строительство берлинского аэропорта "Бранденбург" длится уже 13 лет. Сначала предполагалось, что воздушная гавань откроется через 5 лет. Однако строители постоянно откладывают дату запуска. Вот и сейчас генеральный директор аэропорта озвучил новую дату - октябрь 2020 года.

В настоящий момент "Берлин -Бранденбург" все еще является огромной строительной площадкой. Специалисты выявили проблемы, которые существенно влияют на ход работ. Так, недавно были выявлены огрехи в системе противопожарной безопасности Терминала 1, и это снова отодвинуло срок сдачи в эксплуатацию.



Ассоциация технической инспекции Германии TUV выразила обеспокоенность по поводу начала функционирования воздушной гавани в 2020 году. Руководители строительного проекта надеются, что TUV начнет свои инспекции в ближайшее время. Если этого не произойдет, то открытие аэропорта в октябре следующего года встанет под угрозу.

Член правления авиакомпании Lufthansa Торстен Диркс и вовсе считает, что аэропорт никогда не откроется. По его словам, "эта штука будет снесена и построена заново". После открытия "Берлин - Бранденбург" станет третьей по загруженности авиагаванью Германии после аэропорта Франкфурта (FRA) и международного аэропорта Мюнхена (MUC).