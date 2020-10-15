С 31 октября заработает Берлин-Бранденбург

15 октября 2020, 9:45

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, открытие которого откладывалось годами, будет открыт 31 октября.

О новом сроке открытия впервые было объявлено еще в декабре прошлого года, в июле эта дата была подтверждена, а в начале октября компания Flughafen Berlin Brandenburg Gmb получила лицензию на его эксплуатацию. С июля началось тестирование BER, в нем приняло участие 9 тыс. добровольцев, тестирование завершится 15 октября.Напомним, строительство BER началось в 2006 году, а открытие изначально было назначено на 2011 год. С тех пор оно неоднократно переносилось из-за технических проблем, а в какой-то момент появились слухи, что BER вообще не откроется. Помимо задержек с открытием аэропорт также оказался намного дороже, чем предполагалось изначально: бюджет на строительство за это время вырос на €4 млрд против изначально запланированных €2 млрд. За это время сменилось руководство аэропорта, в отношении проектировавшего BER архитектурного бюро было начато расследование, также из-за проблем с его строительством пришлось уйти в отставку бургомистру Берлина Клаусу Воверайту.