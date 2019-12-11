Каким будет мега-аэропорт в Берлине?

11 декабря 2019, 12:45

Наблюдательный совет нового мега-аэропорта Берлин Бранденбург утвердил 31 октября 2020 года как дату открытия воздушных ворот.

После этого, 8 ноября 2020 года, закроется крупнейший аэропорт Берлина Тегель, расположенный в черте города, который по итогам 2018 года обслужил 22 млн пассажиров.

Новый аэропорт строится по другую сторону от ныне действующего второго аэропорта немецкой столицы Шенефельд и имеет с ним общую полосу. Первоначально предполагалось, что Берлин Бранденбург начнет обслуживать рейсы в 2011 году. Это должно было произойти с одновременным закрытием аэропортов Шенефельд и Тегель, но в терминале новых воздушных ворот обнаружили проблемы с системой пожарной безопасности и открытие отсрочили. Постоянный перенос сроков привел к тому, что еще до запуска Берлин Бранденбург его пропускная способность стала меньше, чем обслуживали действующие воздушные ворота Берлина.

Общая пропускная способность воздушной гавани на старте должна составить 28 млн. пассажиров в год.