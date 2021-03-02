Почему не работает пульт от ворот или шлагбаума?

2 марта 2021, 12:30

Воротная автоматика очень удобна, когда есть возможность дистанционного управления. Брелок для ворот или пульт для шлагбаума доставит массу комфорта, ведь возможность открыть/закрыть затворную систему не выходя из авто при въезде/выезде – это ли не удобство? Но иногда случается так, что пульт по тем или иным причинам перестаёт работать. И тогда приходится с этими самыми причинами разбираться в поисках оптимального решения.

При бережном обращении, пульт от ворот может служить многие годы. Чего не скажешь о батарейках, которые периодически нужно менять. Купить пульт для ворот можно на сайте https://remote.com.ua/pulti-dlya-vorot.html, где присутствует большой выбор подобных девайсов. Но прежде следует разобраться с возможными причинами неполадок.

батарейки исчерпали свой ресурс;

есть радиопомехи, мешающие сигналу;

брелок от ворот вышел из строя;

поломка внутри автоматики.

В большинстве случаев замена батареек решает все проблемы. Но иногда приходится искать замену вышедшему из строя ПДУ. Другие причины встречаются реже, но и они вполне возможны, особенно поломки самой автоматики.

Тривиальным решением данной проблемы может стать замена батареек на новые аккумуляторы. Можно вынуть и проверить старые батарейки вольтметром, либо просто заменить их на новые. При этом важно не вынимать сразу все батарейки из клемм, так это может сбить настройки пульта.

Неудобство в виде прерывистой связи может быть причиной появления мощного источника радиопомех в зоне работы автоматики. Это может быть какая-нибудь техника или радиовышка, обнаружить такой источник будет несложно, так как он должен находиться поблизости.

Если причина отсутствия сигнала всё-таки кроется в неисправности брелока, выход один – купить новый манипулятор. Оригинальные и универсальные пульты для ворот можно выбрать в интернет пространстве, ссылка указана в начале статьи.

Возможен и такой вариант, как неисправность компонентов автоматики ворот/шлагбаума. Это может быть поломка приемного устройства или контактов, в любом случае для устранения неисправности придется обращаться в сервисный центр производителя автоматики.

В любом случае, проблема отсутствия сигнала между пультом и воротной системой решается довольно легко. Проследовав очередности, указанной в материале, каждый может разрешить вопрос самостоятельно и с минимумом потраченного времени.