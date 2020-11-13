Из берлинского аэропорта Тегель взлетел последний самолет

13 ноября 2020, 9:45

В минувший викенд авиакомпании переместили свои самолеты, которые базировались в Тегеле, в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, который наконец открылся в конце октября с опозданием на 9 лет.

Последний регулярный рейс вылетел из Тегеля в воскресенье днем. В небо взлетел реактивный самолет Air France, направился в Париж – в честь первого коммерческого рейса, который авиакомпания выполнила из Тегеля 60 лет назад.Во время холодной войны, когда Берлин был разделен на французский, американский, британский и советский сектора, у каждого был свой аэропорт. Тегель был быстро построен в 1948 году в ответ на советскую блокаду Западного Берлина, когда западным союзникам приходилось осуществлять поставки в город исключительно через авиационное пространство. Первые коммерческие рейсы стартовали в 1960 году, когда Air France начала выполнять регулярные рейсы в Тегель. Власти Берлина планировала закрыть Тегель в 2011 году, но задержка с открытием нового аэропорта Берлин-Бранденбург означала, что он должен продолжать работать.