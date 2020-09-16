Аэропорт Одессы получит новую полосу еще до конца года

16 сентября 2020, 13:45

Новая полоса позволит Одесскому аэропорту принимать самолеты, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности.

Получение разрешений на введение в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Одесса запланировано на октябрь, а ввести в эксплуатацию новую ВВП планируют до конца текущего года. Об этом сообщил министр ифраструктуры Владистав Криклий во время визита президента Владимира Зеленского в Одессу, передает пресс-служба ОПУ.

По словам министра, в будущем длину полосы можно будет увеличить до 3200 метров, что позволит принимать самолеты любого типа.

Министр сообщил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров.

Отмечается, что это позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747−400 / 800, по категории ИИИ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд. грн.