Как аэропорты ликвидируют снег

17 января 2021, 13:15

Расчистка снега с взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек должны быть в приоритете каждого аэропорта.

Важной частью поддержания работы аэропортов в неблагоприятную зимнюю погоду является эффективное управление накоплением снега и льда на рулежных дорожках. Самолеты могут приземляться на лед, что доказывает Австралия своими рейсами снабжения Airbus A319 в Антарктиду. Однако этот процесс далек от идеала.Во-первых, снег на взлетно-посадочной полосе может покрывать разметку взлетно-посадочной полосы и, возможно, огни, в зависимости от его глубины. Однако это также повлияет на взлетные и тормозные способности самолетов. Это может стать особенно опасным, если поверхность станет ледяной.